Deixe seu comentário

Bem minha gente, quando 2016 começou, ele era todo seu. Foi colocado em suas mãos. Você podia fazer dele o que quisesse. Ele era ainda um Livro em Branco, e nele você podia colocar: um poema, um pesadelo, uma blasfêmia, uma oração. Podia… Hoje não pode mais, já não é seu. É um livro já escrito. Quase que praticamente concluído. Um livro que foi escrito por você, ele um dia lhe será lido, com todos os detalhes, e você não poderá corrigi-lo. Estará fora de seu alcance. Portanto, antes que 2016 termine, reflita, tome seu velho livro e o folheie cuidadosamente. Deixe passar cada uma das páginas pelo seu coração, e pela sua consciência; faça o exercício de ler a você mesmo em uma boa reflexão. Leia tudo…Aprecie aquelas páginas de sua vida em que você usou seu melhor estilo. Leia também as páginas que gostaria de nunca ter escrito. Não, não tente arrancá-las. Seria inútil, já estão escritas. Mas você pode lê-las antes de começar a escrever o seu novo livro que lhe será entregue. Assim, poderá repetir as boas coisas que escreveu, e evitar repetir as ruins. Para escrever o seu novo livro, você contará novamente com o instrumento do livre arbítrio, e assim, terá o direito de escolher cada palavra e a ser escrita. Mas lembre-se de que cada palavra é um ato que você irá praticar. Ato esse que será registrado nas páginas de seu livro e ficará para sempre registrado também na sua história. Se tiver vontade de beijar seu velho livro, beije-o. Se tiver vontade de chorar, chore sobre ele e, a seguir, coloque-o nas mãos do Criador. Não importa como ele esteja. Ainda que tenha páginas negras, entregue assim mesmo, e diga apenas duas palavras: Obrigado e Perdão! E, quando 2017 chegar, lhe será entregue outro livro, novo, limpo, branco todo seu, no qual você irá escrever o que desejar. E justamente por você poder escrever no novo livro o que desejar a importância de uma boa reflexão do que você escreveu no seu velho livro, para que ao chegar no final de 2017 você se orgulhe de tudo o que você escreveu e só encontre nele motivos de felicidades e boas lembranças. Um brinde à última semana do ano… Que venha 2017! Feliz livro novo! Feliz ano novo!

Beijos da Amélia Stefanini