Deixe seu comentário

Olá pessoal! Estamos caminhando para mais um final de ano. É um período onde, querendo ou não, reavaliamos nossa vida, pesamos como foi o ano que passou e vemos o saldo final do que foi bom e ruim. E essa reavaliação começa no Natal.

Natal

Feliz Natal pra todos e um maravilhoso Ano Novo. Feliz Natal para aqueles que ainda mantém puro o coração. Feliz Natal para aqueles que conseguem sentir-se felizes ao ouvir o riso de uma criança, e que riem junto. Feliz Natal para aqueles que gostam de ficar enroscadinhos no sofá assistindo aos mesmos filmes velhos de natal na TV, como se fosse a primeira vez.

Feliz Natal para aqueles que dormem com a esperança que o Papai Noel entre sorrateiro e deixe um presentinho. Feliz Natal para aqueles que sentem o cheiro do Natal.

Feliz Natal para aqueles que adoram entrar numa loja cheia de luzinhas brilhantes e ouvir musiquinhas de harpa. Feliz Natal para aqueles que se permitem dar-se um brinquedo, apesar da idade. Feliz Natal para os que sonham com um ano novo melhor. Feliz Natal para aqueles que abraçam papais-noéis e ficam felizes quando ganham balinhas. Feliz Natal para aqueles que cantam músicas natalinas nos corais. Feliz Natal para aqueles que recebem o menino Jesus em casa ou fazem as novenas natalinas. Feliz Natal para aqueles que distribuem cestas de natal e brinquedos para os menos favorecidos. Feliz Natal para aqueles que sorriem e se divertem mesmo quando ganham um presente feio de amigo-secreto. Feliz Natal para aqueles que adoram o cheiro do panetone. Feliz Natal para aqueles que enfeitam a árvore, e olham orgulhosos para ela depois. Feliz Natal para os gulosos que se permitem fartar na ceia. Feliz Natal para aqueles que acham lindo as bolachinhas de natal e ficam com pena de comê-las. Feliz Natal para aqueles que saem à noite só para ver a decoração natalina das casas e levam os filhos junto. Feliz Natal para aqueles que se emocionam. Feliz Natal para aqueles que amam. Feliz Natal para aqueles que como eu fazem Natal no dia a dia…