AGENDA DO FINAL DE SEMANA NO CAIÇARA PARA ASSOCIADOS E DEPENDENTES

SÁBADO – 17/12- ALMOÇO: Tradicional feijoada e seus complementos;

DOMINGO – 18/12- ALMOÇO: Chester assado, Coxa assada, Bife de alcatra especial, Massas especiais, Feijão tradicional, Arroz branco, Saladas de legumes ,Saladas verdes e Sobremesa. Informe-se no 3426-7607