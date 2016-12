Deixe seu comentário

Bem minha gente, que consigamos não tentar controlar tanto, responder tanto, competir tanto que consigamos docemente viver… sentir, desejar, amar… E que você seja não só razão, mas também coração, não só um escudo, mas também sentimento. Sou muito a favor da transparência e honestidade das pessoas. Porque a mentira ela pode durar muito ou pouco tempo, mas tenha certeza de uma coisa, ninguém consegue conviver ou morrer com ela! Isso já foi provado! Como já dizia meus avós ou populares de plantão: A mentira têm perna curta! E pra finalizar esse meu ponto de vista do assunto falado, uma frase do talentoso Dicró que sempre gostei e que pode ser inspirador em um determinado momento de nossas vidas: Malandro se soubesse quanto é bom ser honesto…Seria honesto só por malandragem.

Beijos da Amélia Stefanini