Em um movimentado 3 a 2, pela 34ª rodada do Campeonato Brasileiro, o Vitória despachou o Atlético-PR neste domingo, no Barradão. O atacante Marinho foi o grande destaque do jogo e abriu o placar para o time da casa, logo aos quatro minutos de jogo. O empate e a virada do Furacão vieram ainda no primeiro tempo, com dois gols de Pablo. Na etapa complementar, Marinho deu a assistência para o empate e consolidou o placar, para dar esperança ao time baiano de permanecer na primeira divisão.

A próxima rodada do Campeonato Brasileiro começa somente na terça-feira, 15 de novembro. O primeiro jogo é, justamente, do Atlético-PR. O time visita o Fluminense, no Maracanã, às 17h (horário de Brasília). O Vitória tem mais tempo ainda para se recuperar. O time só entra em campo na outra quinta-feira, 17 de novembro. Na Vila Belmiro, o Rubro-Negro baiano enfrenta o Santos, às 19h30.

Fonte: Globoesporte.com