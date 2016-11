USP e Santa Casa liberam lista de endereços para provas de vestibular – 12h38′

Já está disponível no site da Fundação Universitária para o Vestibular (Fuvest) a lista de endereços dos testes da primeira fase do vestibular da Universidade de São Paulo (USP) e na Faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa de São Paulo. Mais de 130 mil estudantes devem fazer as provas, no próximo domingo (27).

As provas vão ocorrer em 104 escolas, sendo 56 na região metropolitana e 48 no interior paulista. Os portões serão abertos às 12h30min e a Fuvest, coordenadora do concurso, recomenda ao candidato ir um dia antes ao local indicado para conhecer onde fará o exame. O candidato terá que calcular bem o tempo que irá levar para chegar ao local da prova, porque o início do exame será às 13h e “não serão admitidos retardatários”, alertou a fundação. O vestibulando só poderá deixar o local a partir das 16h.

O número total de candidatos neste ano diminuiu em relação ao vestibular do ano passado, atingindo 136.736 concorrentes ante 142.721. Eles vão disputar 8.854 vagas e a maioria das vagas (8.734) é de cursos da USP e 120 delas é do curso de medicina da Santa Casa. Entre os candidatos, 12.750 são treineiros, que são aqueles que fazem o vestibular apenas como autoavaliação.

O que o candidato deve levar

De acordo com as regras do concurso, o vestibulando tem de apresentar um documento original de identidade com foto e deve levar caneta esferográfica com tinta azul ou preta. Está liberado o uso de borracha e de lápis, mas, neste caso, apenas para rascunho. Será permitido também o consumo de água e alimentos leves durante o exame.

Já aparelhos celulares ou qualquer outro tipo de equipamento eletrônico ou de telecomunicação, nas dependências do prédio, estão proibidos, bem como o uso de relógios. Os concorrentes serão informados sobre o tempo que resta para finalizar a prova.

Nessa primeira fase, os vestibulandos terão que resolver, no prazo de cinco horas, 90 questões do tipo teste de múltipla escolha sobre as diversas áreas do conhecimento em torno das disciplinas do núcleo comum obrigatório do Ensino Médio. As questões englobam o Português, Matemática, Física, Química, Biologia, História, Geografia e Inglês. O gabarito da prova será divulgado por volta das 19h30 e o resultado sairá no dia 19 de dezembro.

As provas da segunda fase estão marcadas para os dias 8, 9 e 10 de janeiro de 2017.

Fonte: Agência Brasil