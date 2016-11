Foi uma noite encantadora. Os felizes convidados puderam presenciar a renovação de um amor verdadeiro do casal Eliane e Wellington de Brito. O médico Wellington Milhomen de Brito e sua amada já são casados há mais de vinte anos no religioso e tem um casal de filhos. Os dois jovens estão seguindo os passos do pai e estudando medicina fora do Brasil. Na foto, a jornalista e professora da UFMT Edileusa Pena, os recém-casados e uma das madrinhas, Jenivania Cardoso. Parabéns!