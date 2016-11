TROFÉU ALVORADA 2016!

A XVI edição do Troféu Alvorada, organizado pelo Sincor-DF em Cuiabá, o prêmio reuniu corretores de seguros, seguradoras, securitários, imprensa especializada, autoridades do setor e convidados no Clube ASBAC. Na ocasião, foi entregue o Troféu Alvorada aos profissionais que mais se destacaram no mercado de seguros local e nacional ao longo deste ano. Estiveram presentes os empresários de Rondonópolis da Arco Administradora e Corretora de Seguros que ficou entre as seis melhores, Lauro Tsunoda, Doche Priscila, Marcelo e sua esposa Adenir Carruesco, no Gran Odara Hotel, em Cuiabá.