Neste final de semana, dias 12 e 13 de novembro, as Testemunhas de Jeová estarão realizando a sua tradicional Assembleia de Circuito, no ginásio de esportes do IFMT de Rondonópolis. Baseado no texto bíblico de Mateus 22:37, o tema será: “Não perca seu amor por Jeová” . Mais informações na edição desta quarta-feira (9) do Jornal A TRIBUNA.