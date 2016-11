SUPER DICA DE VIAGEM!

“Psicodelia e ancestralidade no painel do jovem artista plástico goiano André Morbek revelam a identidade do Pouso Bento, em Pirenópolis, Goiás. Um canto dentro das duas cidades: a turística e a orgânica. Sob direção da diretora de arte Úrsula Ramos, com anos de experiência em produção para cinema e TV, o Pouso Bento além das acomodações possui um terraço de barracas e redário para os mais ‘alternativex’. E piscina a 500 metros do Rio das Almas com acesso à Passagem Funda: ponto de convívio com a comunidade. Tudo vale a pena porque a alma não é pequena.” Essa é a dica de viagem do nosso sempre antenado Luiz Carlos Benitt, é só apreciar as belas fotos que ele enviou, amei D+!