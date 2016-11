Sinal analógico de TV deve ser desligado esta semana no Distrito Federal – 09h28′

Termina na próxima quinta-feira (17) o novo prazo dado para as emissoras de televisão de Brasília para desligar o sinal analógico na capital do país e em nove cidades do entorno do Distrito Federal. A partir desta data, quem não tiver feito a adaptação para receber o sinal digital de TV aberta ficará sem a programação em todos os canais.

O prazo inicial para o desligamento analógico era no dia 26 de outubro, mas o Grupo de Implantação da TV Digital (Gired) decidiu dar mais um tempo para a adaptação. Com o novo prazo, as 25 geradoras e retransmissoras que atuam na região puderam escolher o melhor momento para fazer o desligamento. Às vésperas do fim do primeiro prazo, cerca de 80 mil famílias ainda não estavam preparadas para receber o sinal digital.

A exigência da portaria que instituiu a implantação do sinal digital no país é que pelo menos 93% dos domicílios estejam aptos a receber o sinal digital para que o analógico seja desligado. A estimativa da Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) era de que esse percentual estivesse em 90% no dia 26 de outubro. Uma nova pesquisa está sendo feita e será analisada pelo Gired em uma reunião marcada para quarta-feira (16).

A primeira cidade que teve o sinal analógico desligado foi Rio Verde, em Goiás, em fevereiro deste ano. A próxima área a passar pelo processo de desligamento será a região metropolitana de São Paulo. A data marcada inicialmente é 29 de março de 2017, mas isso poderá ser reavaliado pelo Gired.

Para conseguir captar o sinal digital, os telespectadores deverão instalar uma antena apropriada, preferencialmente externa. Se o televisor for antigo, será preciso instalar um conversor de TV digital. A maioria dos modelos mais novos de TV, com tela fina (plasma, LCD, LED) já vem com o conversor de TV digital integrado. Famílias de baixa renda inscritas no Cadastro Único dos programas sociais do governo federal têm direito a receber de graça um kit com antena e conversor digital.

Fonte: Agência Brasil