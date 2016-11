Num raro ataque em que o São Paulo acertou tudo, arrancada, passe, cruzamento e finalização, Gilberto concluiu cruzamento de Robson e definiu a virada sobre o Atlético-MG, já nos acréscimos, no Independência: 2 a 1.

Os atleticanos no Horto – o público total foi de 8.901 – estavam com a cabeça completamente voltada para a final da Copa do Brasil, na próxima quarta-feira, em que o time terá a difícil missão de vencer o Grêmio por dois gols de diferença, em Porto Alegre, para levar a decisão aos pênaltis. Os são-paulinos, por sua vez, estão ansiosos para saber como será 2017 com Rogério Ceni no comando. Mesmo assim, as equipes fizeram um bom jogo.

Na última rodada do Brasileirão, o Atlético-MG vai encarar a Chapecoense, fora de casa, no domingo, às 17h (de Brasília). No mesmo horário, no Pacaembu, o São Paulo receberá o Santa Cruz para o seu último jogo da temporada.

Resposta imediata

Com técnicos interinos, Diogo Giacomini e Pintado, Galo e Tricolor encontraram espaços no primeiro tempo. Cueva quase abriu o placar, de falta, mas a bola saiu. Na primeira chance, o Galo saiu na frente. Hyuri ganhou de Renan Ribeiro, que saiu mal, e cabeceou para o gol vazio. Dois minutos depois, entretanto, Maicon acertou belíssima cobrança de falta, no ângulo de Giovanni, e empatou. O goleiro ainda impediu gol de Luiz Araújo.

Por falar em goleiro, Renan Ribeiro fraturou o dedo após cabeçada de Fred. Depois de gritar de dor, acabou substituído por Denis, que havia perdido a posição para as rodadas finais.

Contra-ataque de manual

A etapa final foi mais monótona, com muitos erros. Denis fez boa defesa em chute de Lucas Candido, e Chavez acertou o travessão de Giovanni. Quando tudo parecia decidido, o São Paulo encaixou belo contra-ataque. A bola passou por Wellington, Cueva, Robson e Gilberto, que deu o toque final da vitória tricolor.

Fonte: Globoesporte.com