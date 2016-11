O Santos está vivo na disputa pelo título do Campeonato Brasileiro. Com gols dos atacantes e Ricardo Oliveira e Copete, o Peixe virou diante da Ponte Preta e venceu, por 2 a 1, no Moisés Lucarelli, em Campinas, na manhã deste domingo, em confronto válido pela pela 34ª rodada, e assumiu a segunda colocação, fazendo o Flamengo, que empatou no sábado, por 0 a 0, contra o Botafogo, cair para o terceiro lugar a quatro rodadas para o fim da competição nacional.

Nas últimas quatro rodadas, o Santos ainda pegará Vitória, Cruzeiro, Flamengo e América-MG. O primeiro confronto é diante dos baianos, na quinta-feira, às 19h30, na Vila Belmiro. A Ponte Preta ainda vai encarar Internacional, Fluminense, Botafogo e Coritiba. O primeiro jogo da série final é contra os gaúchos, também na quinta-feira, mas às 21h, no Estádio Beira Rio, em Porto Alegre.

Mesmo fora de casa, o Santos foi movido pela ambição de brigar pelas primeiras colocações e pressionou nos minutos iniciais. O time praiano até marcou um gol com Ricardo Oliveira, mas a arbitragem assinalou impedimento do zagueiro Noguera, que participou do lance. Pouco depois, porém, foi a Ponte que abriu o placar. Wendel sofreu pênalti após ser atingido por David Braz. O artilheiro Pottker deslocou Vanderlei para marcar pela 12ª vez no Brasileiro. Copete e Braz ainda perderam boas oportunidades para garantir o empate para o Peixe antes do intervalo da partida.

A troca de João Vitor, que teve virose ao longo da semana, por Abuda, fez a Ponte perder o meio de campo no segundo tempo. O Santos aproveitou para atacar com a entrada de Yuri na vaga de Noguera. Copete poderia ter empatado, mas furou de frente para Aranha. Já com Cittadini no lugar de Vitor Bueno, o Peixe empatou. O meia bateu cruzado, o goleiro da Ponte espalmou e Ricardo Oliveira empurrou para as redes. A igualdade empolgou os visitantes. Copete acertou o travessão, além de parar na defesa de Aranha em outro chute, mas nos acréscimos desempatou após mais uma bela jogada do jovem Cittadini.

Fonte: Globoesporte.com