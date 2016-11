Sem muito glamour, Santa Cruz e América-MG fizeram o jogo dos lanternas da Série A do Campeonato Brasileiro, neste domingo, no Arruda. E como não poderia ser diferente, não proporcionaram muitas emoções para os pouco mais de sete mil torcedores que estiveram no estádio. O Tricolor venceu pelo placar de 1 a 0, com um gol de Leo Moura ainda no primeiro tempo.

Santa Cruz e América-MG agora passarão dez dias sem atuar. Ambos voltam a jogar no dia 16. O Coelho recebe o Flamengo, às 21h45, e o Tricolor joga fora de casa contra o Coritiba, às 20h (horário do Recife).

Fonte: Globoesporte.com