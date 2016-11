Rondonópolis no 1º Encontro do Grupo Fim da Estrada, em Hortolândia-SP

Primeiro Encontro do Grupo Fim da Estrada, que cultiva a história e as emoções do ídolo José Rico, aconteceu em Hortolândia-SP, entre os dias 13 e 14 de novembro com participação de covers e fãs de MT, RS, SP, RO, PR ę várias cidades do interior paulista. Dé Rico – cover de José Rico, realizou um show em São Paulo. Contamos com as presenças ilustres da escritora, professora universitária, advogada, a amiga Divina Diniz Bertalia e seu esposo o radiologista Dr. Aluisio Bertalia. Cicerones cordiais que nos receberam com muito carinho. O grupo visitou o Castelo e também o túmulo do saudoso José Rico, no cemitério da Saudade, em Americana-SP. No dia 14/11, comemorarmos o aniversário de 58 anos do Dé Rico. Uma aventura inesquecível e muito emocionante.