O Rondonópolis Hawks enfrentará o Rio Preto Weilers no próximo sábado (5), às 18h30, no Estádio Luthero Lopes, em Rondonópolis. A partida será válida pelos playoffs da Liga Nacional, a fase de mata-mata do torneio de futebol de americano. E para manter a preparação o time realizou um treino no palco do confronto. Mais detalhes sobre este jogo na edição desta sexta-feira (4) do Jornal A TRIBUNA.