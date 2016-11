Após ser eliminado da Liga Nacional de Futebol Americano, o Rondonópolis Hawks agora volta o foco na preparação para a disputa dessa mesma competição e ainda do Mato-grossense da modalidade que ocorrerão no ano que vem. De acordo com o presidente dos Gaviões do Cerrado, Matheus Barozzi, o Estadual está previsto para o primeiro semestre de 2017, enquanto que a Liga Nacional retornará no segundo semestre. Mais informações na edição desta quarta-feira (9) do Jornal A TRIBUNA.