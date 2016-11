O que esperar de um confronto entre um time só de reservas contra outro rebaixado? Um jogo despreocupado, sem marcação mais ríspida ou chegadas fortes. O Grêmio, apesar de atuar com uma formação descaracterizada, se fez valer da maior qualidade e fator local e venceu o América-MG por 3 a 0 na tarde deste domingo na Arena. De quebra, ainda conseguiu celebrar a goleada do Vitória por 4 a 0 sobre o Figueirense, que deixou a situação colorada mais dramática na luta contra o rebaixamento.

Na primeira etapa, o Tricolor marcou cedo. Aos 10, Fred aproveitou cobrança de falta de Iago e, dentro da área, abriu. Pouco depois, aos 24, os gaúchos ampliaram. Wallace Oliveira cruzou da direita. João Ricardo tentou afastar, mas deu azar. Guilherme ficou com a bola, chutou, mas desviou até chegar a Negueba, que guardou. No segundo tempo, o Grêmio voltou a balançar as redes. Aos 19, Ty rolou para Bolaños, que deixou o seu.

Na próxima rodada, o Grêmio enfrenta o Santa Cruz. A partida está marcada para as 19h30 de domingo no Arruda, em Recife. Antes, no entanto, concentra as forças na Copa do Brasil. Na quarta, às 21h45, começa a decisão na Copa do Brasil. No Mineirão, a equipe de Renato Portaluppi pega o Atlético-MG. Já o América-MG, no próximo sábado, o Coelho recebe o Sport. O duelo será disputado às 20h no Independência.

Fonte: Globoesporte.com