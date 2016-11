Rendimento médio do trabalhador cresce 0,9% – 09h01′

O rendimento médio real habitualmente recebido pelo trabalhador brasileiro ficou em R$ 2.025 no trimestre encerrado em outubro último. O valor é 0,9% superior ao observado em julho (R$ 2.006, já corrigido pelo índice de inflação). No entanto, é 1,3% inferior ao registrado em outubro do ano passado (R$ 2.052, já corrigido pelo índice de inflação).

Os dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (Pnad) foram divulgados hoje (29) pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

A massa de rendimento real habitual recebida pelos trabalhadores chegou a R$ 177,7 bilhões, estatisticamente o mesmo valor de julho, mas 3,2% inferior ao registrado em outubro do ano passado.

Fonte: Agência Brasil