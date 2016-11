Reintegração de posse no Rio tem confronto entre PM e moradores – 12h00′

Policiais militares entraram por volta das 12h de hoje (7) na comunidade do Horto, dentro do Jardim Botânico da cidade do Rio de Janeiro, na zona sul, para cumprir um mandado de reintegração de posse. Os policiais haviam chegado por volta das 6h30, mas ainda não tinham conseguido entrar no local, porque moradores tinham feito uma barreira com cadeiras de praia e com uma corrente humana, com a participação de vários idosos e crianças.

Quando a Polícia Militar furou o bloqueio humano e moradores tentaram resistir, pelo menos dois idosos ficaram feridos. Uma senhora foi atingida por uma bomba de gás lacrimogêneo. Um senhor levou um tiro de bala de borracha na cabeça, foi atendido por uma ambulância e levado para um hospital. Alguns jovens foram imobilizados por policiais e pessoas passaram mal.

Além das balas de borracha, os policiais utilizaram bombas de gás lacrimogêneo e spray de pimenta para forçar a entrada no local.

Cerca de 500 famílias ainda residem no local, que foi considerado parte do Jardim Botânico desde 2014, quando a União regulamentou o uso daquelas terras. As primeiras reintegrações de posse aconteceram naquele ano.

Por meio de nota, o Jardim Botânico informou que a ação de hoje busca cumprir uma decisão judicial de um processo que tramita desde a década de 1980 e cujo trânsito em julgado ocorreu há quase dois anos. O Jardim Botânico informa que atua para zelar pela posse após a reintegração, conforme decisão do Poder Judiciário. O parque não foi aberto hoje.

