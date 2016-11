A Receita Federal arrecadou R$ 50,9 bilhões em impostos e multas com a regularização de ativos do exterior, a chamada Lei da Repatriação. O balanço foi divulgado nesta terça-feira (1º) pelo secretário da Receita Federal, Jorge Rachid. O valor dos ativos regularizados chegou ao montante de R$ 169,940 bilhões, segundo o secretário. A reportagem completa sobre esse assunto na edição desta quarta-feira (2) do Jornal A TRIBUNA.