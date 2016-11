A liberação do Auxílio Financeiro para Fomento das Exportações (FEX) de 2016, conforme divulgado pelo Palácio Paiaguás, vai contribuir para reduzir as frustrações verificadas nos repasses da União para Mato Grosso. As chamadas transferências correntes, segundo governo, estão R$ 765,35 milhões menores que o previsto para os dez primeiros meses deste ano. Com a chegada do FEX, no valor de R$ 391,7 milhões, o déficit registrado até o momento diminuirá para R$ 373,65 milhões. Leia mais sobre este assunto na edição desta sexta-feira (4) do Jornal A TRIBUNA.