Próxima edição dos Jogos Universitários Brasileiros pode ser no Rio ou Goiânia – 13h55′

Os Jogos Universitários Brasileiros (JUBs) de 2016 terminaram no último fim de semana, e a Confederação Brasileira de Desporto Universitário (CBDU) tem até o fim do mês para definir qual será a próxima sede do evento. A edição de 2017 tem como candidatas Goiânia e Rio de Janeiro, e a decisão precisa ser tomada a tempo de as universidades incluírem as viagens em seus orçamentos do ano que vem.

Segundo a CBDU, já houve reuniões com representantes das duas cidades, e a decisão vai considerar as garantias oferecidas para o evento, os custos de realização e a possibilidade de mobilizar a cidade.

A edição deste ano foi a primeira realizada em Cuiabá, capital de Mato Grosso, e a cidade recebeu cerca de 4,5 mil pessoas entre atletas, técnicos, organizadores e representantes das federações. O presidente da CBDU, Luciano Cabral, considera importante que o evento circule pelo país.

“As pessoas ficam sabendo, e isso desperta o interesse. É importante para que as pessoas conheçam o esporte universitário.”

De acordo com a CBDU, Campo Grande, João Pessoa e Palmas já procuraram a confederação para receber o evento em 2018.

Participação de atletas paradesportivos

Se os planos da CBDU se confirmarem, as próximas edições do JUBs devem contar com mais atletas paradesportivos, que participaram da competição pela primeira vez neste ano. O atletismo paradesportivo deve se somar à natação e ao tênis de mesa, e o judô para pessoas com deficiência visual é uma das modalidades mais cotadas para integrar o calendário.

Esportes coletivos exclusivos do calendário paradesportivo, como o golball ou o vôlei sentado não estão descartados, mas requerem um maior mapeamento de instituições que possuem esses times e que podem inscrever seus atletas.

Outra estreia da edição 2017 foram os e-games, com o jogo eletrônico Fifa 2016. As disputas mobilizaram a torcida que acompanhou as finais, e a CBDU estuda a inclusão os jogo League of Legends na próxima edição.

