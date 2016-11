Presidente do STF se solidariza com famílias das vítimas de avião da Chapecoense – 14h58′

Ao abrir a sessão de hoje (29) do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), em Brasília, a presidente do colegiado e do Supremo Tribunal Federal (STF), ministra Cármen Lúcia, manifestou solidariedade às famílias das vítimas do acidente com o avião que transportava a delegação da Chapecoense para a Colômbia, onde o time disputaria amanhã (30) o primeiro jogo da final da Copa Sul-Americana, em Medellín.

“Não queria deixar de começar esta sessão, e espero estar atuando em consonância com os senhores conselheiros, de fazer uma menção de solidariedade à tragédia que se abateu nesta madrugada no avião que tomou um grupo grande de pessoas da Chapecoense e de todos os que ali estavam – jornalistas cumprindo seus deveres, comandantes, comissários. Acho que todos nós nos solidarizamos. Posso dizer em nome de todos os conselheiros que, exatamente como juízes, temos talvez uma sensibilidade refinadíssima quanto a dor humana, porque lidamos com ela o tempo todo”, disse a ministra Cármen Lúcia.

O acidente ocorreu no começo da madrugada desta terça-feira (horário de Brasília), quando o avião sobrevoava uma região montanhosa perto de Medellín e perdeu contato com a torre de controle do aeroporto da cidade. A aeronave, da companhia boliviana Lamia, teria colidido com uma montanha.

Fonte: Agência Brasil