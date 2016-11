Policiais fazem ação para prender 18 acusados de tráfico no estado do Rio – 09h53′

A Polícia Civil faz hoje (9) uma operação para cumprir 18 mandados de prisão preventiva de acusados de tráfico de drogas no sul do estado do Rio de Janeiro.

Dos 18 acusados, dez já estavam detidos e seis foram presos na ação de hoje. Além dos mandados de prisão, estão sendo cumpridos 26 mandados de busca e apreensão.

De acordo com as investigações da Delegacia de Volta Redonda (93ª DP), o grupo era responsável pela venda de drogas em grande parte de Volta Redonda, em especial nos bairros do Retiro, Jardim Cidade do Aço e Siderlândia.

Segundo a Polícia Civil, a quadrilha era extremamente violenta e ameaçava a moradores de morte.

Fonte: Agência Brasil