Paulistanos começam a retornar do feriado – 14h55′

O sistema Anchieta-Imigrantes, que liga a capital paulista à Baixada Santista, está sob Operação Subida. A descida é feita pela pista sul da rodovia Anchieta e a subida pelas pistas norte das rodovias Anchieta e Imigrantes e pela pista sul da Imigrantes. Segundo a concessionária que administra as rodovias, Ecovias, o tempo está encoberto, com garoa em todos os trechos sob sua concessão e visibilidade prejudicada. Às 15h, o tráfego seguia normalmente.

A interligação de planalto da Via Anchieta está fechada, nos sentidos São Paulo e litoral, devido a neblina. Segundo a Ecovias, caminhões com destino a São Paulo devem usar obrigatoriamente o trecho de serra da Anchieta.

Desde as 0h de sexta-feira (11), quando se iniciou a contagem do feriado, mais de 299 mil veículos desceram a serra em direção à Baixada Santista. No sentido da capital paulista, a concessionária registrou a passagem de mais de 238 mil veículos. Das 10h às 11h de hoje (15), desceram 1,2 mil veículos e subiram 6 mil veículos.

O sistema Anhanguera-Bandeirantes, que liga a capital ao interior, tem tráfego normal às 15h, segundo a concessionária Autoban. A rodovia dos Bandeirantes, entre os quilômetros (km) 48 ao 23, no sentido capital, tem trânsito proibido para caminhões. A concessionária orienta que os caminhões utilizem Rodovia Anhanguera.

Na Rodovia Régis Bittencourt, o período de maior fluxo de veículos na volta de Curitiba para São Paulo, está previsto para a noite de hoje (15) até ao meio-dia de quarta-feira (16). Às 14h, o motorista encontrava 5 km de lentidão na Régis, altura da Serra do Cafezal, do km 364 ao 359, reflexo da pane mecânica de um automóvel, que já foi retirado da pista, informou a concessionária. No restante da rodovia, o tráfego é normal. Chove em todo o trecho da concessão, por isso, a Arteris orienta que os motoristas diminuam a velocidade devido às condições de visibilidade e pista molhada.

A Rodovia Fernão Dias tem tráfego bom nos dois sentidos – São Paulo e Belo Horizonte – às 14h30 de hoje. O tempo é estável em quase todo o trecho, segundo concessionária da via, Arteris. Chove apenas na região de Jacupiranga e Cajati.

Na via Dutra, que liga São Paulo ao Rio de Janeiro, por volta das 15h, a pista sentido SP tinha tráfego lento na via expressa devido a um acidente, na altura de Itatiaia, do km 316 ao 318. O tráfego estava fluindo pela faixa da esquerda. Também no sentido SP, o tráfego é lento na pista expressa por causa do excesso de veículos, na altura de Taubaté, do km 107 ao 110.

No sentido RJ, às 14h50, o tráfego lento na pista expressa devido ao excesso de veículos, na altura de Queluz, do km 2 ao 1. Às14h30, o tráfego era lento no mesmo sentido, na pista expressa, devido as obras na pista, sentido RJ, na altura de Cachoeira Paulista, dos km 33 ao 35. Há desvio de tráfego no local da obra.

Fonte: Agência Brasil