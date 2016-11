Papo Político

1 – SENHORES E SENHORAS,

ainda falando sobre as eleições municipais quem não saiu nada bem e ficou com o título de “pé frio” foi o governador Pedro Taques (PSDB), sendo que, os candidatos apoiados por ele amargaram derrotas na maioria dos principais colégios eleitorais do estado, a exemplo em Rondonópolis com a derrota de Rogério Salles (PSDB), apesar do governador não ter pisado os pés por aqui para abraçar de fato a candidatura de Salles à Prefeitura de Rondonópolis. Das dez cidades polos de Mato Grosso – que totalizam mais de 1 milhão de eleitores -, o governador viu a vitória de apenas três candidatos apoiados por ele. Em Cáceres com a vitória do candidato tucano Francis Maris, em Sorriso onde Ari Lafin (PSDB) venceu o atual prefeito da cidade, Dilceu Rossato (PSB) e por último pode-se dizer em Várzea Grande, mesmo o seu partido não tendo coligado com o DEM, a reeleição da prefeita Lucimar Campos, pode ser computada como uma conquista de Taques, já que o grupo da gestora está na base do governo do estado.

SOBRE

as derrotas, além de Rondonópolis, em Cuiabá principal colégio eleitoral, Taques não teve a chance de contabilizar a vitória com Wilson Santos (PSDB), no segundo turno, sendo derrotado pelo candidato Emanuel Pinheiro (PMDB). Houve também a derrota em Lucas do Rio Verde, onde Otaviano Pivetta (PSB) teve o registro de candidatura indeferido pelo TRE-MT, e perdeu para Flori Binotti (PSD). A base do governo também perdeu a eleição em Sinop. A vice-prefeita Rosana Martinelli (PR) foi a vencedora contra chapa encabeçada pelo empresário Roberto Dorner (PSD), que além do apoio do governador, era o candidato do vice-governador Carlos Fávaro (PSD). Em Tangará da Serra, saiu vitorioso o candidato Fábio Junqueira (PMDB), contra Vander Masson (PSDB), que ficou apenas em terceiro lugar. O governador também viu seus aliados perderem em Barra do Garças, com a derrota de Sandro Saggin (DEM) para Roberto Farias (PMDB), e em Alta Floresta, com a derrota da candidata Maria Izaura (PDT) que coligou com o PSDB mas não conseguiu vencer o candidato Dr. Asiel (PMDB).

2 – AGORA

analisando o atual quadro politico com vistas para 2018, as derrotas e vitórias deste pleito municipal já começa a fortalecer uns nomes e abalar outros. Em Rondonópolis a pauta dos bastidores da política é que o principal prejudicando com a derrota de Rogério Salles em Rondonópolis não seria tão somente o governador que já vem sofrendo sérios desgastes a frente do governo do estado, mas sim do deputado federal e ex-prefeito de Rondonópolis Adilton Sachetti (PSB), o qual hipotecou todo apoio a Salles neste pleito eleitoral abandonando as chaces que tinha de ser eleger prefeito para dar continuidade ao seu mandato federal. Mas o foco de Sachetti não seria tão somente terminar o seu mandato, e sim continuar no cargo federal e além disso com Rogério Salles deter o poder político e administrativo da cidade com vistas as eleições de 2018 onde pretender sair candidato ao senado federal ou a governador do estado. Com interesses semelhantes está o senador Wellington Fagundes (PR), que almeja também sair candidato a governador do estado, como sempre não tendo nada a perder, pois se derrotado nas urnas para o chefe do estado, ainda continuará com alguns anos pela frente em seu mandato de senador. Sobre Sachetti, nestas eleições municipais, Fagundes saiu vitorioso com a vitória de Emanuel Pinheiro (PMDB), em Cuiabá, candidato a prefeito apoiado por ele que agora deverá somar forças políticas junto ao PMDB para tentar emplacar seu nome para candidato ao Palácio Paiaguás em 2018.

ALÉM

destes nomes Wellington e Adilton, a cidade ainda possui o de Percival Muniz que pretende sair ao senador ou a governador do estado. Em Rondonópolis Fagundes amargou junto com Percival a sua derrota para o prefeito eleito Zé Carlos do Pátio. No entanto os dois andam somando forças para que Muniz saia candidato a senador e Fagundes a governador. Atualmente acabada as eleições ambos estão somando forças para emplacar as suas candidaturas. Casos estes três nomes nomes ou pelo menos um saia vitorioso em 2018, isso poderá ser bom para cidade, no entanto ultimamente Rondonópolis ter tantos representantes na esfera federal não está logrando nenhuma vantagem atingindo diretamente a população a não ser o status da cidade ter o ministro da agricultura Blairo Maggi (PR), os senadores José Medeiros (PSD) e Wellington Fagundes (PR), além do deputado federal Adilton Sachetti (PSD). Alguns até tentaram trazer recursos para a cidade, mas pelo que se comentam recursos da ordem de mais de R$ 10 milhões apesar de ter indicação parlamentar não chegaram a Rondonópolis para investimentos principalmente em saúde e infraestrutura.

3 – AINDA

sobre as eleições municipais, apesar da maioria dos candidatos apoiados por Taques serem derrotados, pelo menos um fator positivo está no seu grupo que tem como aliado na administração estadual o PSD, o qual tem como presidente do diretório estadual em Mato Grosso, o vice-governador Carlos Fávaro. Após as eleições ele classificou de satisfatório e exitoso o desempenho do partido nas eleições municipais que encerrou o pleito com 24 prefeitos, 16 vice-prefeitos e 182 vereadores em Mato Grosso. Para Fávaro o resultado das eleições municipais em 2016 reforçou o quadro político da base aliada do Palácio Paiaguás, o que mantém o grupo fortalecido para as eleições de 2018, quando estará em disputa 24 vagas na Assembleia Legislativa, oito de deputado federal, governador, vice-governador e duas vagas ao Senado.