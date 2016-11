O Palmeiras deu mais um passo importante rumo ao título do Brasileirão. Mesmo sem um futebol vistoso, fez valer a força do Palestra Itália e ganhou do Inter por 1 a 0 na tarde deste domingo. O gol da partida foi marcado pelo ex-colorado Cleiton Xavier. Enquanto isso, o Verdão empurrou o time de Celso Roth novamente à zona do rebaixamento.

Em um primeiro tempo brigado, o Palmeiras marcou logo aos 16 minutos. Ernando tentou afastar o escanteio batido por Dudu, mas deu azar. A bola sobrou para Thiago Santos, que encontrou Cleiton Xavier livre. Só com Danilo Fernandes à frente, o camisa 10 apenas empurrou para o fundo das redes.

Na etapa final, prevaleceu a vontade, mas a técnica ficou de lado. Os goleiros poucos foram exigidos. O lance que mais chamou atenção foi a substituição de Alex. O capitão colorado deixou o campo aos 28 minutos para a entrada de Valdívia. Incomodado, jogou a braçadeira na direção de Ernando. Não satisfeito, deu um tapa na água oferecida pelo massagista do clube, além de esbravejar até sentar no banco de reservas.

O Brasileirão agora dá uma pausa. As duas equipes só voltam a atuar no dia 17 de novembro. Na ocasião, o Verdão vai até Belo Horizonte enfrentar o Atlético-MG no Independência. Já os colorados recebem a Ponte Preta no Beira-Rio. Ambas as partidas marcadas para as 21h.

