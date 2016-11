OXFORDS, O QUERIDINHO DA VEZ!

Mistura certa do tradicional e do moderno e cheio de estilo, os oxfords vêm invadindo as ruas e guarda-roupas das fashionistas desde o inverno e viraram mania com os looks de verão também. Carregam muita atitude em seu DNA, por isso é preciso muita personalidade e ousadia para desfilar esses queridinhos por aí. Eles estão de volta com plataformas retas e “tratoradas” e são chamados de OXFORDS FLATFORM, aparecendo com vários tamanhos de plataforma. O legal é que você poderá encontrar aquele que mais combina com você, sem precisar sair se equilibrando por aí…



São sapatos versáteis, pois rendem uma variedade incrível de looks. Combinam perfeitamente com peças minimalistas, casuais e até formais, ou seja, desde o jeans até os vestidos. Versões metalizadas, no verniz, no couro natural estão super em alta. Aposto nessa tendência. Acho moderno, divertido e ao mesmo tempo, arrojado D+!

Confiram algumas produções que busquei para vocês se inspirarem.