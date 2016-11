Ocupações levam Enem a adiar provas em 29 cidades da Bahia – 12h34′

Estudantes de 29 cidades da Bahia terão as provas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) adiadas para os dias 3 e 4 de dezembro, por conta das ocupações em locais onde seriam aplicados os exames no próximo fim de semana. A nova lista de instituições com provas adiadas foi divulgada hoje (4) pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep). Os estudantes que ocuparam locais de provas protestam contra a Medida Provisória 241 que limita gastos públicos e também contra a reforma no ensino.

Até o momento, o Inep adiou os exames que seriam realizados em 42 prédios de 29 cidades baianas. Somente em Salvador, quatro departamentos da Universidade do Estado da Bahia (Uneb) tiveram as provas adiadas. Em Feira de Santana, três espaços estão ocupados, segundo o Inep, e, em Vitória da Conquista, quatro prédios não terão provas neste fim de semana, incluindo os da Universidade Federal da Bahia (Ufba) e da Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia (Uesb).

Estudantes criam página numa rede social

Em Salvador, estudantes que ocuparam o campus da universidade, no bairro do Cabula, criaram uma página no Facebook, onde divulgam a programação das atividades da ocupação. O movimento Uneb Ocupada chegou a publicar uma nota, na qual nega ter posicionamento contrário à realização do Enem. “Vai ter ocupação, mas também vai ter Enem. Desejamos bom desempenho a todas (os) estudantes que farão o exame esse final de semana”, diz a nota.

Nas outras 27 cidades da Bahia, as instituições ocupadas se dividem entre campi de institutos e universidades federais, além de universidades estaduais. Quem não teve o exame adiado para o próximo mês deve ficar atento ao horário das provas, devido ao horário de verão. Como a Bahia, além de outros estados, não faz parte das regiões que adiantaram uma hora os relógios, os estudantes devem se antecipar.

Os portões dos locais de provas serão abertos às 12h e fechados às 13h, no horário oficial de Brasília. Mas, onde o horário de verão não está em vigor, os portões ficarão abertos entre 11h e 12h, no horário local. As provas terão início às 12h30, o que equivale às 13h30 no horário de Brasília.

Fonte: Agência Brasil