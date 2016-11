Número de famílias endividadas volta a ter ligeira queda no último mês – 10h44′

O percentual de famílias endividadas no Brasil chegou a 57,3% em novembro deste ano. Segundo a Pesquisa Nacional de Endividamento e Inadimplência do Consumidor (Peic) da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC), houve uma redução do número de endividados em relação a outubro deste ano (57,7%) e a novembro do ano passado (61%).

Do total de endividados, 14,1% disseram estar muito endividados neste mês, índice superior aos 13,4% de novembro do ano passado.

O percentual de inadimplentes, ou seja, de pessoas que estão com dívidas ou contas em atraso, chegou a 23,4% em novembro deste ano, taxa inferior aos 23,8% do mês anterior, mas superior aos 22,7% de novembro do ano passado.

Entre as famílias brasileiras, 9,1% acham que não conseguirão pagar suas dívidas nos próximos meses. Em outubro deste ano, o percentual era de 9,4%, enquanto em novembro do ano passado, a proporção chegava a 8,5%. O tempo médio de atraso nas contas ficou em 63,3 dias.

Fonte: Agência Brasil