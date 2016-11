Pensando em proporcionar um Natal mais feliz para idosos que, por motivos diversos, foram parar no asilo, o Jornal A TRIBUNA propõe, junto aos seus leitores, a realização de mais uma ação de solidariedade. Desta vez, a campanha “Natal Solidário 2016” do A TRIBUNA beneficiará o Lar dos Idosos “Paul Percy Harris”, localizado no Residencial Sagrada Família, às margens da antiga MT-270. Nesse sentido, os leitores do A TRIBUNA podem atender aos desejos desses idosos, presenteando-os neste Natal. Os interessados devem comprar os presentes e entregá-los no Jornal A TRIBUNA ou na sede do Lar dos Idosos até o dia 22 de dezembro próximo. Na sequência, o A TRIBUNA promoverá o ato de entrega aos internos. Confira a primeira lista de internos, com os seus respectivos presentes:

Nome idade Presente 01 Adevair Pereira Lopes 67 Kit de creme hidratante para o corpo 02 Almir Manoel de Jesus 98 01 par chinelo n. 42 e Perfume 03 Altair Dias Furtado 78 Radio portátil com controle 04 Alzira Maria de Jesus 83 Blusa estampada de malha, com manga/ Pulseira 05 Amadeus Bento da Silva 67 Perfume / sapato n. 42 / calça n. 42 06 Anair Pereira da Silva 67 Vestido de Malha M / 01 Par brinco 07 Anísio Vicente 80 Botina n. 42 preta / calça n. 42 preta 08 Antônia Socorro 65 01 boneca 09 Antônio Custódio 94 01 Perfume da Natura 10 Antônio Dantas 85 01 Par chinelo n. 40 11 Antônio Martins Conceição 81 01 camisa n. 03 / calça n.42 12 Antônio Rodrigues Viana 83 01 calça n. 42 / 01 camisa n.03 13 Ari dos Santos 94 01 chapéu / 01 cinto 14 Arlindo Amâncio da Silva 87 Bermuda c/elástico G / 01 Camiseta 15 Arlindo Santos de Souza 69 Calça jeans n. 40 16 Celina Novaes Herculano 65 01 Vestido G / Creme para cabelo 17 Damião Gomes de Lima 80 Bermuda c/elástico G / 01 Camiseta 18 Divina Jeronimo de Almeida 76 Vestido M C/ manga / Creme para cabelo /Sandalia n.38 19 Doralice de Amorim 77 Estojo de maquiagem / Vestido M 20 Emília da Silva Souza 89 Vestido M c/ Manga / Toalha de mão 21 Enézio Coelho da Silva 76 Perfume da natura 22 Firmino Nunes de Moraes 68 01 boné 23 Geoacyr Rodrigues França 76 Perfume 24 Geraldo Dias da Silva 70 Bermuda com elastico 25 Inocêncio Carlos Pinheiro 76 Camisa n.03 / Perfume Bom 26 Joana Maria da Silva 88 Vestido com manga M 27 Joana Rodrigues Sobrinho 89 Vestido com manga M 28 João Santana dos Santos 78 Chinelo n. 38 / Bermuda M Nome Idade Presente 29 Joaquim José da Silva 86 01 Camisa n.03 30 Joselita Martins 86 Creme hidratante para corpo 31 José Alves Aurives 63 01 sandalia n. 41 32 José Arruda do Nascimento 78 01 camisa n.04 33 José Bergantin 81 Camisa m / Perfume Natura 34 José Francisco Sales 95 Bermuda com elástico M 35 José Inocêncio de Lima 78 01 Camisa GG……. N. 07 36 José Jacinto da Silva Filho 75 01 Camiseta G 37 José João de França 85 01 Calça n. 46 / Camisa n.04 38 José Pereira Dias 86 01 Boné 39 Júlio Pedro Santos 86 Bermuda com elástico n. 44 / Perfume 40 Lazaro Ferreira de Souza 89 01 Calça n.44 / Perfume 41 Leonildo José de Oliveira 71 Chapéu / Bermuda com elástico G 42 Leonilo Teles de Oliveira 82 Boné / Perfume 43 Louracy Lopes Novaes 68 01 Pantufa n.36 / Toalha de mão 44 Lourival Domingos Pereira 66 01 Bermuda com Elastico G 45 Macimira Brito da Cruz 102 01 Vestido G 46 Manoel Gomes da Silva 86 Bermuda com elástico M 47 Manoel Norato Leandro 77 Boné / Sandalia n. 36 48 Manoel Severino de Barros 77 Calça n.42 / Camisa n. 03 49 Margarida Maria de Campos 77 Blusa com manga M / Saia M 50 Maria Aparecida da Silva 67 Vestido com manga M 51 Maria Augusta de Jesus 81 Saia longa M / Sandalia n.40 52 Maria Goulart Siqueira 88 Saia G e Blusa G com Manga 53 Maria Joana Crispim 85 Vestido com manga M 54 Maria José de Souza 64 01 Brinco Pequeno / Blusa M 55 Maria Odete Pereira Cardoso 77 Creme hidratante para corpo 56 Marlene Ataíde de Jesus 74 01 Baton e perfume Natura 57 Neuza Lourdes dos Santos 61 Vestido GG malha Nome Idade Presente 58 Neuzita Gonçalves da Silva 68 Vestido M com manga / Perfume 59 Odilon José de Souza 74 Perfume 60 Olestino Marcolino Dias 64 01 camisa n.05 / ou Camiseta 61 Orico Roberto da Silva 78 Toalha de banho /chinelo n.40/ calça jeans n.42/ rádio 62 Otávio Dantas 89 Camisa n.03 / calça n.44 63 Otávio Rodrigues Viana 82 Bermuda G com elastico 64 Raimundo Moreira Martins 65 Radio com Pen Drive 65 Raimundo Nonato Alves 88 Bermuda com elastico M 66 Sebastião Justino Oliveira 67 01 sandalia n.40 67 Sebastião Raimundo Dias 70 Bermuda GG com elestico e Camiseta GG 68 Teotônio Benedito de Souza 67 Sandalia com Velcro ….abertura em cima 69 Tertuliano Lopes de Assunção 91 Boné / Bermuda com elastico 70 Valdete Xavier 85 Vestido G malha 71 Waldecy Bispo de Souza 75 Bermuda com elástico G