Crianças atendidas pela Casa do Adolescente Sagrada Família serão beneficiadas com um projeto de karatê lançado pelo Rotary Club Rondonópolis Cerrado nesta quarta-feira (16). A iniciativa visa a inclusão social de crianças com idade entre 7 e 14 anos. Saiba mais sobre esse projeto na edição desta quinta-feira (17) do Jornal A TRIBUNA.