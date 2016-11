Ainda há vida. Teve muita chuva, sinalizador, fantasma, doses cavalares de drama, choro… E teve Valdívia. Foi com um golaço do “Poko Pika” aos 30 minutos do segundo tempo que o Inter bateu o Cruzeiro por 1 a 0 na tarde deste domingo, no Beira-Rio, pela penúltima rodada do Brasileirão, e vai vivo ao Rio de Janeiro enfrentar o Fluminense para decidir sua permanência na elite. Já o Cruzeiro fecha sua participação na competição em casa, contra o Corinthians. Todos os jogos serão no próximo domingo.

O jogo começou quente dentro e fora das quatro linhas. Logo aos dois minutos, alguns torcedores colorados acenderam sinalizadores nas arquibancadas do Beira-Rio, e o árbitro Marcelo Aparecido de Souza paralisou o confronto por dois minutos. Até mesmo os alto-falantes e o telão foram acionados para alertar sobre o uso dos fogos, proibido no futebol brasileiro.

Com a partida recomeçada, Manoel bobeou na saída de bola aos seis minutos, Nico López roubou dele e disparou para o ataque, mas a finalização passou ao lado direito de Rafael. Aos 11, Rodrigo Dourado completou de cabeça cruzamento de Alex com perigo, ao lado do gol. O Cruzeiro só foi chegar com mais intensidade na área colorada aos 22, quando Rafael Sobis chutou com força, rasteiro, rente à trave.

Dois minutos mais tarde, Geferson entregou a bola nos pés de Willian, que puxou contra-ataque em velocidade, demorou para definir a jogada e acabou travado pelo William colorado. O vacilo do lateral-esquerdo do Inter no início do lance lhe custou o lugar em campo. Lisca trocou-o por Vitinho. Assim, Alex passou a atuar pelo lado da defesa. E foi ele quem quase tirou o grito de gol da garganta, aos 37, em cobrança de falta bem defendida por Rafael.

Logo no começo do segundo tempo, o goleiro Danilo Fernandes voltou a mostrar por que é o destaque colorado no Brasileirão. Aos cinco minutos, fechou a porta em entrada de Alisson pela esquerda da área. Na sequência, espalmou uma bola venenosa chutada por Rafael Sobis. O Inter respondeu em lance com Alex, que tabelou com Nico López na meia-lua, mas a defesa do Cruzeiro conseguiu livrar o perigo.

Precisando obrigatoriamente da vitória, Lisca tirou o volante Rodrigo Dourado e colocou o meia-atacante Valdívia para tentar sufocar os mineiros. Aos 18, William cruzou da direita, e Vitinho dividiu com a defesa adversária, sem conseguir finalizar. Em seguida, um drone sobrevoou o Beira-Rio coberto por um tecido branco com a letra B pintada em vermelho em provocação.

Então, os dois técnicos mandaram seus centroavantes a campo. Enquanto Lisca trocou Seijas por Ariel, Mano Menezes colocou Ábila e sacou Ariel Cabral. Em contra-ataque aos 25, o grandalhão colorado passou para Anderson no meio, e o canhoto finalizou fraco para a defesa de Rafael. Mas havia um cabeludo iluminado em campo.

Aos 30, um escanteio do Cruzeiro se transformou em contra-ataque do Inter quando Valdívia pegou a sobra e deu um leve toque na bola para tirar o marcador da jogada. Ele correu, voou até o campo adversário e ninguém conseguiu lhe tirar a bola. Passou por um, dois, teve tempo para enquadrar o corpo e mandar um chute forte, mas colorado, no canto esquerdo de Rafael. O Beira-Rio explodiu de alegria.

Mas não faltou drama. Aos 39, o Cruzeiro fez linha de passe dentro da área do Inter, e Robinho soltou uma bomba sobre o gol de Danilo. Aos 44, Marcos Vinícius cruzou rasteiro para Ábila, que na cara do gol mandou para fora e acabou com as chances de qualquer empate no Beira-Rio.

Fonte: Globoesporte.com