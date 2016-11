Instituições financeiras esperam corte de 0,25 ponto percentual na Selic – 15h03′

O Comitê de Política Monetária (Copom) do Banco Central (BC) anuncia hoje (3), após as 18h20, decisão sobre a taxa básica de juros, a Selic. A expectativa de instituições financeiras pesquisas pelo BC é de novo corte de 0,25 ponto percentual, nesta última reunião do Copom este ano.

Atualmente, a Selic está em 14% ao ano, após o corte de 0,25 de ponto percentual no mês passado. Essa foi a primeira redução da Selic em quatro anos.

O principal instrumento usado pelo BC para controlar a inflação é a taxa básica de juros, usada nas negociações de títulos públicos no Sistema Especial de Liquidação e Custódia (Selic).

Quando o Copom aumenta a Selic, o objetivo é conter a demanda aquecida, e isso gera reflexos nos preços, porque os juros mais altos encarecem o crédito e estimulam a poupança. Quando o Copom reduz os juros básicos, a tendência é que o crédito fique mais barato, com incentivo à produção e ao consumo, mas a medida alivia o controle sobre a inflação. Quando mantém a taxa, o Copom considera que ajustes anteriores foram suficientes para alcançar o objetivo de controlar a inflação.

