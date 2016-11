Inflação fecha outubro com alta de 0,27% em São Paulo – 06h49′

O Índice de Preços ao Consumidor (IPC), medido pela Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (Fipe), na cidade de São Paulo, fechou com alta de 0,27% . Mesmo sendo uma taxa baixa, o resultado é quase o dobro do registrado em setembro último: 0,14%.

No acumulado do ano, houve elevação de 5,62%, ficando acima do verificado no período de janeiro a setembro (5,33%). Já em 12 meses, o IPC subiu 7,61%, indicando redução no ritmo de alta já que, em setembro, o acumulado de 12 meses tinha apontado alta de 8,26%.

Dos sete grupos pesquisados, os maiores avanços ocorreram em despesas pessoais (de -0,34% para 0,86%) e transportes (de 0,24% para 0,71%).

O resultado também reflete a recuperação de preços no grupo alimentação. Na média, os itens alimentícios tiveram queda de 0,27%, mas, na apuração de setembro, o recuo tinha sido bem mais expressivo (-1,09%).

Foram constatados ainda aumentos em habitação (de 0,16% para 0,20%) e educação (de 0,01% para 0,06%). Em compensação, os preços desaceleraram em vestuário (de 0,84% para 0,32%) e permaneceu estável o grupo saúde em 0,56%.

