Djanira Aleixo de Souza Gregório, de 77 anos, morreu ao ser atropelada por um caminhão, na manhã desta quinta-feira (10), por volta das 9h30, na Avenida Fernando Corrêa da Costa, esquina com a Avenida Bandeirantes, próximo a Antiga Rodoviária, no Centro de Rondonópolis. A informação foi confirmada com a equipe da Polícia Militar. As imagens foram recebidas através do aplicativo de mensagens para celulares WhatsApp.