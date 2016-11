Após nove anos, o Grêmio está novamente em uma final que não seja do Gauchão. Com a vantagem de 2 a 0 construída no primeiro jogo em Minas Gerais, o Tricolor ficou no empate sem gols com o Cruzeiro na noite desta quarta-feira, com mais de 52 mil pessoas na Arena, e garantiu passaporte para decidir a Copa do Brasil de 2016 contra o Atlético Mineiro, que eliminou o Inter na outra semifinal.

A primeira partida da disputa pelo título será no dia 23, com local a ser definido em sorteio na CBF, na sexta-feira. Os gaúchos não chegavam em condições de levantar uma taça a nível nacional ou internacional desde 2007, quando perdeu o caneco da Libertadores para o Boca Jrs.

Agora, as equipes se voltam à 34ª rodada do Brasileirão. Enquanto o Grêmio volta a atuar na Arena contra o Sport, somente na segunda-feira, às 19h, o Cruzeiro recebe o Fluminense no Mineirão, no domingo, às 16h.

Fonte: Globoesporte.com