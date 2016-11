Governo federal reconhece situação de emergência em 27 municípios gaúchos – 14h42′

O Ministério da Integração Nacional reconheceu hoje (9) situação de emergência em 27 municípios do Rio Grande do Sul por causa de chuvas fortes. Na semana passada, o estado foi atingido por chuvas que provocaram granizo, inundações, deslizamentos de terra e ventos que ultrapassaram 110 quilômetros por hora.

Com a situação de emergência reconhecida, os municípios podem solicitar apoio do governo federal para ações de recuperação de danos e de auxílio à população atingida. A medida, publicada no Diário Oficial da União, tem vigência de 180 dias.

Segundo o ministério, as prefeituras têm 90 dias a partir da ocorrência do desastre para apresentar um plano de trabalho de recuperação dos danos sofridos.

Os municípios gaúchos afetados que tiveram a situação de emergência reconhecida pelo governo hoje são: Bom Princípio, Bom Progresso, Candelária, Catuípe, Ciríaco, Crissiumal, David Canabarro, Eldorado do Sul, Gentil, Getúlio Vargas, Ivoti, Jaguari, Liberato Salzano, Marcelino Ramos, Miraguaí, Montenegro, Nova Bassano, Pantano Grande, Pareci Novo, Santo Antônio do Palma, São Domingos do Sul, São Gerônimo, São Sepé, São Sebastião do Caí, Tenente Portela, Tuparendi e Vila Maria.

Fonte: Agência Brasil