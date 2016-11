Em jogos de mata-mata, o Horto escreve seus capítulos mais aterrorizantes. Os 20.477 torcedores presentes ao Independência, na noite desta quarta-feira, não esperavam tanto drama para o reencontro entre Atlético-MG e Internacional, no segundo jogo da semifinal da Copa do Brasil. Vencedor no primeiro confronto por 2 a 1, no Beira-Rio, o Galo tinha a vantagem, mas mesmo poupando diversos jogadores, o Colorado foi muito valente e trouxe uma pitada gaúcha de sufoco. Por duas vezes o Inter esteve em vantagem, mas o time alvinegro buscou o empate por 2 a 2 e avançou para a decisão.

Aos 26 minutos, Aylon aproveitou boa trama do Inter pela direita e abriu o placar. Robinho, já nos acréscimos do primeiro tempo, deixou tudo igual. Ainda antes do intervalo, Victor falhou feio e deixou a bola nos pés de Anderson, que sem goleiro, fez 2 a 1, resultado que levava o jogo para os pênaltis. Na segunda etapa, Pratto marcou para o Galo, aos 16 minutos, e empatou o jogo novamente.

Agora o Atlético-MG terá o Grêmio na busca do bicampeonato. O primeiro jogo, ainda em local a ser definido, será no dia 23 de novembro, uma quarta-feira. A volta será uma semana depois, no dia 30. O sorteio dos mandos acontece na próxima sexta-feira na sede da CBF.

O próximo compromisso das duas equipes é pelo Campeonato Brasileiro. No domingo, às 16h, o Internacional encara o líder Palmeiras, em São Paulo. Mais tarde, às 18h30, o Galo vai até o Paraná para enfrenta o Coritiba, ainda brigando para encostar no primeiro colocado.

