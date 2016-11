O Fórum de Luta aos Impactos dos Agrotóxicos da Região Sul do Mato Grosso convida a população para participar no próximo sábado (3), a partir das 7h, na Praça Brasil, no Centro de Rondonópolis, de um evento em alusão ao Dia Mundial de Combate aos Agrotóxicos, que será celebrado neste dia 3 de dezembro. A iniciativa contará com debates sobre assuntos relacionados a essa data, feira de agroecologia e trocas de sementes crioulas. Mais informações na edição desta quinta-feira (1º) do Jornal A TRIBUNA.