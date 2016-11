Força Nacional reforça policiamento para votação de pacote na Alerj – 07h24′

A Força Nacional de Segurança reforçará o policiamento da cidade do Rio de Janeiro para a votação do pacote de medidas de corte de gastos do governo estadual na Assembleia Legislativa (Alerj). No início das discussões do pacote na Alerj, na semana passada, houve manifestações de servidores públicos dentro e fora da Casa.

Segundo nota do Ministério da Justiça, o apoio da Força Nacional foi pedido ontem (15) pelo governador fluminense, Luiz Fernando Pezão. O efetivo deslocado para o Rio não foi divulgado, mas as tropas ficarão inicialmente 15 dias na cidade.

No último fim de semana, a Alerj cercou todo o prédio, para evitar invasão por parte dos manifestantes. Policiais militares já estão no entorno da assembleia. As discussões de dois dos 21 projetos enviados pelo governo estadual serão iniciadas às 15h de hoje (16).

Fonte: Agência Brasil