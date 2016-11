Ponte Preta e Fluminense entraram em campo, neste domingo, no Moisés Lucarelli, sem saber o que é ganhar no Brasileirão há, respectivamente, quatro e sete jogos. Com dificuldades de atacar e priorizando a marcação, tiveram atuações incompatíveis com os objetivos na competição. Mesmo assim, o time de Campinas foi levemente superior e, ao vencer por 1 a 0, belo gol de Wendel, o melhor lance de um confronto por vezes sonolento, deu fim à má fase.

Os dois times jogam fora de casa na próxima rodada. No sábado, às 20h, a Ponte Preta desafia o Botafogo. O Flu encara o Figueirense, domingo, às 19h30.

Os dois treinadores mexeram nas escalações. Rhayner entrou na vaga de Felipe Azevedo, deslocando Pottker para o lado na Ponte. O Flu entrou com Giovanni, Douglas e Richalison, na comparação com a rodada anterior. Com os times priorizando a marcação no meio, a partida teve poucas chances. Elas demoraram a aparecer, afinal, nenhum time tinha saída de bola. Abusavam da ligação direta. Richarlison, em chute cruzado, assustou Aranha. O goleiro ainda defendeu cabeçada de Cícero no rebote. Logo depois, Scarpa desperdiçou chance incrível na pequena área. Quem não faz… Aos 41, Wendel ganhou de Henrique e, na saída de Júlio César, fez um belo gol.

Para dar força ofensiva ao time, Marcão fez trocas: Marcos Junior e Magno Alves entraram. O time até melhorou um pouco, mas continuou com a mesma dificuldade: a bola não chega ao ataque. Ameaçou apenas com uma cabeçada de Magnata e um chute de Scarpa. A Ponte administrou. Rhayner ainda desperdiçou boa chance em contragolpe. No fim, Douglas ainda foi expulso.

