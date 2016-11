Rondonópolis está a todo vapor com os preparativos para o Festival Braseiro, que acontece neste sábado (19). Já é avaliado como o maior evento gastronômico da carne no Centro-Oeste. A iniciativa é pioneira e alia ação social (já que 70% da renda será destinada à construção de uma padaria para a Comunidade Terapêutica Divina Providência) com a divulgação da carne produzida em Mato Grosso. O Festival Braseiro vai oferecer 2,5 toneladas de carnes nobres, distribuídas em 25 stands que ainda trarão grandes chefs para a demonstração dos mais variados cortes e técnicas de preparo. A grande “Arena Festival Braseiro” está sendo construída na saída para Campo Grande, BR-163, KM 02, após o Posto Trevão, e estará aberta durante todo o dia, das 10 às 22h. Os ingressos custam R$ 200 para homens; R$ 150 para mulheres e R$ 80 para crianças de 10 a 13 anos. E sabe o que é mais legal de tudo isso? O Festival Braseiro é open food e open bar de budweiser.

Vamos prestigiar essa iniciativa!