O ex-presidente da Federação Mato-grossense de Futebol (FMF), Carlos Orione, morreu na noite deste domingo (6), em Cuiabá, aos 79 anos. Nomeado como interventor da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) na década de 70, Orione se manteve no cargo até 1979. A partir de 1986, Dr. Carlos, como era conhecido, foi eleito presidente da entidade, deixando a presidência no inicio deste ano. Mais informações na edição desta terça-feira (8) do Jornal A TRIBUNA.