Alunos do campus local do Instituto Federal de Mato Grosso (IFMT) voltaram a ocupar o prédio da unidade, na manhã desta segunda-feira (7), por volta das 6h. Os estudantes realizaram uma assembleia onde decidiram continuar com o ato em protesto contra a PEC 55 e a reforma do Ensino Médio. Mais informações na edição desta terça-feira (8) do Jornal A TRIBUNA.