A Escola Municipal de 1º Grau Gisélio da Nóbrega realizou, na semana passada, sua 1ª Feira Literária. Com o tema “Cultura e conhecimento não podem faltar na dispensa. Vamos fazer a feira?”, a iniciativa teve o objetivo de expor a comunidade os trabalhos que têm sido desenvolvidos no decorrer do ano letivo na unidade de ensino localizada no Bairro Vila Mamed. Mais informações na edição desta quarta-feira (2) do Jornal A TRIBUNA.