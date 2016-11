Empresária Sarah Moreno, iluminada e bem resolvida!

A coluna de hoje mostra a inauguração da nossa parceira Morena Flor, by Sarah Moreno. Por lá, muitas clientes assíduas que estiveram prestigiando e brindando esta inauguração com as marcas famosas Fátima Scofield, Fedra, Maracujá, Caos, Cajo e Iorane. Contou com os colaboradores Maria Eugênia Garcia, Duda Aguiar, Ideias Buffet, Ana Flávia Muniz (consultora de imagem), Cristina Bombons, fotógrafo Saylllonn Ferreira e maquiadora Bárbara Barbosa e Maira Corona. Presenças das ilustres: Andressa Moreno, Maria Eugênia Garcia (arquiteta da loja), Rosana Garcia, Ana Carla Muniz, Ana Flávia Muniz, Bárbara Barbosa, Solange, Lorena Camargo, Marinelly Viégas Orlato, Pâmela Mendes, Paty Roos, Milena Roos, Taniely, Horranna Freitas, Izabel Suzana, entre outras. Tudo estava perfeito e de primeira qualidade.