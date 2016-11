É o que faltava para nossa cidade, um bom lugar!

Mais flashes da parceira da Zoom, da elegante Sarah Moreno, que entende do assunto no quesito moda e investiu, com muito bom gosto, na loja Morena Flor Boutique reforçando com a comodidade e espaço para sua clientela. O buffet foi assinado por Duda Aguiar. Vejam mais alguns flashes do fotógrafo Saylllonn Ferreira de clientes assíduos que estiveram por lá, as colunáveis: Fátima Cardoso, Arleide Souza, Andressa Moreno, família Schmoller, família Moreno, Francisca Castro, Rita Marques, Franciele Costa, Vera Massuia, Maria Leonor, entre outros.