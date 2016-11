Seguro de vida pode ajudar mulheres na prevenção e combate ao câncer.

Outubro é o mês dedicado para prevenção do câncer de mama. Entidades de todo o país apoiam a campanha com diversos tipos de ações como palestras, congressos e capacitações sobre o tema. O câncer de mama é o segundo mais comum entre as mulheres, ficando atrás do câncer de pele não melanoma. Além da prevenção, que envolve o autoexame, hábitos de vida saudáveis, visita ao médico, e informações sobre a doença, como fatores de risco, tratamentos e causas, é importante também que as pessoas saibam os serviços oferecidos que podem proporcionar segurança financeira para as mulheres em um momento tão delicado. “Contar com um Seguro de Vida com cobertura de Diagnóstico de Câncer pode ser essencial para quem passa por um momento delicado como esse”, ressalta Jaime Prazeres, gerente de seguros de vida.